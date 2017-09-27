В Украине изменили правила выплаты денег при рождении ребенка
2017-09-27 16:46
В Украине изменили правила выплаты денег при рождении ребенка
Кабмин усовершенствовал порядок выплаты денежной помощи при рождении детей.
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 27 сентября, утвердил постановление, согласно которому совершенствуется порядок назначения и выплаты госпомощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно, передает Rus.Media. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Постановлением предусмотрено, что в случае подачи заявления для назначения пособия при рождении ребенка в электронной форме с использованием цифровой подписи, органы социальной защиты населения будут назначать такую помощь не позднее следующего рабочего дня после получения заявления.
Выплата средств единовременной части помощи при рождении ребенка будет производиться не позднее следующего операционного дня.