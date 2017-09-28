В Украине автовладельцам готовят новый налог на топливо
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2017-09-28 13:07
В Украине автовладельцам готовят новый налог на топливо
Европейский опыт.
О таком намерении заявил министр экологии Остап Семерак во время часа вопросов Кабмину в Верховной Раде, передает Rus.Media.
По мнению министра, именно частный и муниципальный транспорт больше всего загрязняет окружающую среду.
Так, на автомобили приходится около 80% всего загрязнения воздуха в городах Украины. К слову, так называемый “топливный налог” существует в большинстве стран Евросоюза и распространяется на различные виды двигателей авто.
Кроме того, поступления от экологического налога в ЕС достаточно высоки. Остап Семерак считает, что Украине целесообразно вернуться к этому вопросу и перенять европейский опыт.
Напомним, экологический налог для транспортных средств в Украине было отменено в 2015 году. Однако его продолжают платить промышленные предприятия. В частности, за 2016 год поступления в бюджет составили более 4,2 млрд. гривен.