В Украине автовладельцам готовят новый налог на топливо

despravda | 28.09.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-09-28 13:07

В Украине автовладельцам готовят новый налог на топливо
Европейский опыт.

О таком намерении заявил министр экологии Остап Семерак во время часа вопросов Кабмину в Верховной Раде, передает Rus.Media.

По мнению министра, именно частный и муниципальный транспорт больше всего загрязняет окружающую среду.

Так, на автомобили приходится около 80% всего загрязнения воздуха в городах Украины. К слову, так называемый “топливный налог” существует в большинстве стран Евросоюза и распространяется на различные виды двигателей авто.

Кроме того, поступления от экологического налога в ЕС достаточно высоки. Остап Семерак считает, что Украине целесообразно вернуться к этому вопросу и перенять европейский опыт.

Напомним, экологический налог для транспортных средств в Украине было отменено в 2015 году. Однако его продолжают платить промышленные предприятия. В частности, за 2016 год поступления в бюджет составили более 4,2 млрд. гривен.

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