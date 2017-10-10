В Украине 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, – ООН
2017-10-10 11:39
В Украине 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, – ООН
ООН заявляет о критической нехватке финансирования гуманитарных программ на Донбассе.
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В Украине на сегодня 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, передает Rus.Media. Об этом говорится в сообщении представительства Организации Объединенных Наций в Украине.
Сообщается, что с приближением зимы агентства ООН сотрудничают с правительством Украины и самопровозглашенными “властями” оккупированного Донбасса для обеспечения необходимой помощью наиболее уязвимого населения вдоль линии разграничения.
“В Украине четыре миллиона человек, или почти 9% населения, в настоящее время нуждаются в гуманитарной помощи. В то же время, План Гуманитарного Реагирования 2017 профинансирован только на 25%, то есть финансирование критически не хватает”, – говорится в сообщении.