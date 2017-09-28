В Уганде колдуны приносят детей в жертву пытаясь вызвать дождь
2017-09-28 14:23
В Уганде колдуны приносят детей в жертву пытаясь вызвать дождь
Колдуны Уганды приносят в жертву детей.
Африканская страна Уганда переживает сильнейшую за последние полвека засуху, передает Rus.Media. Более чем полутора миллионам человек грозит голод. При этом многие местные жители верят, что дождь приносят с собой духи.
Чтобы вызвать его и спасти страну от засухи, колдуны Уганды приносят в жертву детей.
Только в сентябре правоохранительные органы страны задержали 44 подозреваемых в совершении ритуальных убийств. Причем, один из них уже признался в восьми эпизодах.
Для Уганды такие “жертвы” – не редкость. Так, в 2015 году были найдены останки семи детей и шести взрослых, а в 2016-м – семи детей и двух взрослых. В них отсутствовали уши, зубы, губы и гениталии.
В полиции считают, что на самом деле ритуальных убийств совершается в Уганде гораздо больше, но не все тела были найдены.