В ВСУ введена должность капеллана
С 15 мая во всех боевых частях и подразделениях Вооруженных сил Украины будут введены должности военных капелланов. Об этом заявил начальник главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, генерал-майор Олег Грунтковский. «Мы провели опрос в военных частях, изучили отношение к разным конфессиям, составили списки кандидатов, которые уже были согласованы пастырской Советом при Министерстве обороны Украины. Капелланы готовы работать, им осталось пройти собеседование с командирами воинских частей и получить назначение », – рассказал генерал-майор. По словам Олега Грунтковский, введение службы капелланов будет осуществляться в два этапа: на первом до конца июня военные капелланы будут предназначены для боевых подразделений, а к конца 2017 года года – во все подразделения Вооруженных сил. «Мы продолжаем изучать процесс их работы, учитываем тот опыт, который у нас уже есть. Мы не отказываемся и от волонтерской миссии, в Вооруженных силах Украины осуществляет церковь, но работа капелланов также важна, ведь они смогут постоянно находиться с личным составом на передовой », – добавил начальник главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ. В боевых бригадах, по словам чиновника, будут работать от двух до четырех капелланов.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым