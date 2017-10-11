В ВР предложили повысить зарплату депутатам и их помощникам
2017-10-10 21:11
В ВР предложили повысить зарплату депутатам и их помощникам
Согласно законопроекту, зарплату нардепам могут увеличить почти в 20 тысяч гривен.
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В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о повышении зарплат депутатам и их помощникам. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента, передает Rus.Media .
Так, речь идет о проекте №7172 от 5 октября 2017 года о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины. Сообщается, что инициаторами проекта стали 10 народных депутатов во главе с нардепом от “Народного фронта”, Павлом Пинзеником. Все нардепы – представители регламентного комитета.
“Установить размер должностных окладов народных депутатов Украины на уровне должностных окладов членов Кабинета министров Украины, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (1 544. гривен, – ред.)”, – говорится в проекте постановления.
Кроме того, месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов нардепа предлагают установить на уровне 25 таких же прожиточных минимумов (30 тыс. 880 гривен).
Постановление предусматривает, что председателю ВРУ предлагают назначить оклад в размере 18 тыс. 528 гривен, первому заместителю – 17 тыс. 756 гривен, заместителя – 16 984 тыс. гривен, члену комитета – 15 тыс. 440 гривен. Отметим, что речь идет непосредственно об окладах, без учета надбавок и премий.