В возрасте 45-ти лет умерла актриса Марьяна Цареградская
2017-10-18 12:38
В возрасте 45-ти лет умерла актриса Марьяна Цареградская
Ей было 45 лет.
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Умерла украинская актриса кино и театра Марьяна Цареградская, передает Rus.Media.
Стало известно о смерти известной актрисы Марьяны Цареградской. Точная причина ее смерти пока не называется. По данным источника, относительно недавно врачи ей диагностировали рак. Отмечается, что ее похороны пройдут в Москве, несмотря на то, что она со своей семьей проживала на территории США. В последнее время она совсем не появлялась перед публикой, поэтому о недавних годах ее жизни мало что известно. Известно, что у Марьяны Цареградской остались двое детей, мальчик и девочка. Большую популярность ей принесла роль в фильме «Научная секция пилотов», который был снят в 1994-м году. Чуть позже она вышла замуж за российского предпринимателя Андрея Вавилова, однако через пару лет они развелись. Вскоре она вернулась к театральной деятельности на несколько лет, а потом переехала за границу.