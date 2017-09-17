В воздухе появилось опасное вещество – под угрозой здоровье каждого второго украинца
В Украине начинается опасный сезон костров. Дым от сжигания листьев сказывается на самочувствии жителей страны, – заявил эколог международной организации “Экология-Право-Человек” Алексей Василюк.
Наибольшая опасность, которую костер представляет для людей – это дым. Оказывается, каждый второй украинец имеет аллергию на дым, он способствует развитию ряда заболеваний, в том числе бронхитов. Чаще других болеют лица с ослабленным иммунитетом.
Эколог также обратил внимание на то, что часто люди не осознают, какие вещества вдыхают с дымом. Например, на огородах выращивают картофель, который долгое время обрабатывается ядохимикатами от вредителей. При сжигании ботвы эти вещества попадают в воздух…
На листьях деревьев, которые растут возле дорог, накапливаются выхлопы автомобилей, радионуклиды и другие загрязнения. Несмотря на это, листья сгребают и поджигают, и все этим дышат. То, что накапливается в течение всего сезона, мы вдыхаем за один день, пишет expres.ua.