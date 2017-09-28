В Волынской области задержали двух адвокатов и на взятки, один из них – человек нардепа
2017-09-27 21:39
В Волынской области задержали двух адвокатов и на взятки, один из них – человек нардепа
В Волынской области задержали двух адвокатов на получении взятки в 2 тыс. долларов и более 5 тыс. грн. Один из них – председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и муж народного депутата.
Об этом сообщает департамент защиты Национальной экономики полиции в Facebook, передает Rus.Media.
По словам следствия, задержанного к преступной деятельности в качестве посредника привлек адвокат и член этой же комиссии.
“2 тысяч долларов США и более 5 тысяч гривен неправомерной выгоды чиновники требовали от гражданина за успешную сдачу квалификационных экзаменов, которые необходимы для получения удостоверения адвоката”, – говорится в сообщении.
На данный момент решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.