В витрине магазина Samsung на Крещатике в Киеве ночью показывали порно(видео)
2016-08-19 08:55
В витрине магазина Samsung на Крещатике в Киеве ночью показывали порно(видео)
В Киеве 18 августа после полуночи один из экранов транслировал порно
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На это обратил внимание режиссер Сергей Лысенко, который проходил мимо витрины с товарищами, передает gazeta.ua.
Мужчина стучал в двери, однако изнутри не последовало никакой реакции. По номеру телефона украинского офиса Samsung ответил автоответчик. Поэтому Сергей с товарищами вызвали полицию.
Правоохранители осмотрели магазин, зафиксировали нарушение, собрали объяснения у свидетелей и пообещали передать дело дежурному следователю, который и должен с этим разобраться.
В киевском офисе Samsung официально комментировать ситуацию отказались. Впрочем, в компании признали, что событие имело место и что в будущем будут приняты меры, чтобы не допустить подобных случаев.