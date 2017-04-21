В високосный год на Черниговщине создали 5000 новых семей
В 2016 году в области зарегистрировано более 5000 новых семей. Женщины в основном вступают в брак в значительно более молодом возрасте, чем мужчины. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Средний возраст жениха при вступлении в брак насчитывал 32 года, невесты – 30. Самая высокая брачная активность среди женщин традиционно приходится на 20-24 года, а мужчины чаще женятся в возрасте 25-29 лет. Именно в этом возрасте была почти треть всех невест. Доля невест в возрасте 60 лет и старше незначительна (3% – мужчины и 2% – женщины). Молодой невестой была 14-летняя девушка, а невестами – два 17-летние юноши. Старшей невесте исполнилось 79 лет, жениху – 95 лет. Подавляющее большинство (94%) женщин младшей возрастной группы (19 лет и меньше) поженились с мужчинами, старше себя. Мужчины этой возрастной группы, хотя и отдают предпочтение старшим женщинам (таких 44%), все же достаточно часто (почти половина) женятся со сверстниками или берут младшую по возрасту жену (7%). С увеличением возраста растет доля мужчин, которые выбирают моложе себя женщин. Максимальная разница в возрасте между женатыми, где мужчина был значительно старше жены, составила 54 года. Среди супружеских пар, где старшей была женщина, наибольшая разница составляла 33 года.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым