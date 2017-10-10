В Винницкой области поезд насмерть сбил девушку

despravda | 10.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-10 11:34

В Винницкой области поезд насмерть сбил девушку
По данному факту открыто уголовное производство.

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В Винницкой области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку, передает Rus.Media. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

“9 октября на станции Тюшки поезд сообщением Киев – Ужгород совершил наезд на 19-летнюю девушку. От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, происшествие произошло около восьми часов утра в селе Лука-Мелешковская.

Очевидцы происшествия сообщили, что девушка шла по путям в наушниках и не отреагировала на сигнал, поданный машинистом.

“Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. От удара пострадавшая получила травмы не совместимые с жизнью”, – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

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