В Виннице задержанного таможенника со 114 тыс. долларов суд отпустил под залог в 160 тысяч. гривен
2017-10-08 09:58
В Виннице задержанного таможенника со 114 тыс. долларов суд отпустил под залог в 160 тысяч. гривен
СБУ задокументировала причастность руководителя и заместителей Винницкой таможни до систематического сбора финансовой вознаграждения за оформление товаров без полной уплаты налогов.
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СБУ задокументировала причастность руководителя и заместителей Винницкой таможни до систематического сбора финансовой вознаграждения за оформление товаров без полной уплаты налогов.
“Во время сбора очередной мзды для руководства задержали работника таможни. По месту жительства его брата выявлено 114 тыс. Долл в пакетах с названиями обществ, которые проводили незаконные экспортно-импортные операции. Также следствие отрабатывает информацию о причастности руководства Винницкой области в крышевании незаконного экспорта орехов “, – сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
При этом, по словам генпрокурора, вместо запрашиваемых прокуратурой 3 млн. Грн. в качестве возможного залога, суд назначил залог в сумме 160 тыс. грн. Луценко отметил, что это привычное для него решение суда.
Как сообщалось, правоохранители задержали высокопоставленного чиновника мэрии Херсона за попытку дачи взятки начальнику управления защиты экономики полиции Херсонской области. Вся сумма взятки била составляла более 12 тыс. Долларов, а предназначалась она за остановку проверки по распределению и использованию бюджетных средств мэрии.
Напомним: председатель Кировского районного суда Днепра Геннадий Подберезный и судья того же суда Наталья Овчаренко пытались разжалобить судей Печерского районного суда Киева во время заседания по избранию меры пресечения в деле о попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницького.
“В тюрьме я просто умру! Я вас прошу, проявите милосердие ко мне: выберите мне меру пресечения, не связанную с лишением свободы! У меня сейчас ночной домашний арест – усильте его..”