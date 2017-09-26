В Великобритании стартовали продажи секс-роботов с «чувством юмора»
2017-09-26 21:51
В Великобритании стартовали продажи секс-роботов с «чувством юмора»
Машина может мгновенно превратиться из девушки легкого поведения в образцовую жену или даже няню с отличным чувством юмора.
Секс-робот по имени «Саманта», способен шутить на бытовые темы и поддерживать разговор с собеседником появился в продаже в Великобритании, передает Rus.Media. По словам создателей андроида, бизнесмена Трейси Уитмор, машина может мгновенно превратиться из девушки легкого поведения в образцовую жену или даже няню с отличным чувством юмора.
Новинка оценена в почти пять тысяч долларов. За эти деньги разработчики механизма предлагают целый набор опций, в том числе разговоры на самые разнообразные темы. «Саманта» может поддержать философскую беседу или общаться с детьми. Более того, как утверждают ее создатели, роботизированная девушка способна учиться и может осваивать новые фразы и направления. Машина питается от встроенного аккумулятора и заряжается с помощью USB интерфейса.
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