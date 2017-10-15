В Великобритании девушка сорвалась с 60-метрового обрыва во время фотосессии
2017-10-14 15:59
В Великобритании девушка сорвалась с 60-метрового обрыва во время фотосессии
Студентка из Южной Кореи погиб в Великобритании, сорвавшись со скалы во время фотосессии.
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Студентка из Южной Кореи сорвалась со скалы в Великобритании, пытаясь сделать фото в прыжке, передает Rus.Media.
Студентка из Южной Кореи погиб в Великобритании, сорвавшись со скалы во время фотосессии. 23-летняя Ким Хе Вон отдыхала в парке Севен-Систерс в графстве Восточный Суссекс. Это место знаменито живописными скалами. Девушка попросила другого отдыхающего сфотографировать ее на краю скалы в прыжке. В какой-то момент она потеряла равновесие и сорвалась с 60-метровой высоты.
Тело девушки было обнаружено у подножия скалы. Вскрытие подтвердило, что она погибла от травм головы. На обрыве был найден смартфон с несколькими фотографиями, сделанными перед трагедией. В полиции добавили, что на снимках девушка выглядела радостной. Она фотографировалась спиной к обрыву и ни разу не взглянула себе под ноги.
Это не первый случай гибели туристов в Севен-Систерс. Отмечается, что обрывы постепенно разрушаются под действием ветра и влаги, так что находиться на краю опасно.