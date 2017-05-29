В «Укрзализныце» объяснили сокращение количества пригородных электричек
29.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Количество пригородных электричек сократили из-за того, что согласно базе продажи билетов они были заполнены лишь на четверть. Хотя фактически электропоезда переполнены, особенно в часы пик, сказал глава «Укрзализныци» Войцех Бальчун. Он объяснил это тем, что билеты пассажиры в кассах не покупают. В то же время усиление контроля для ведомства убыточно. Войцех Бальчун констатировал, что только в прошлом году пригородные перевозки принесли «Укрзализныци» почти пять миллиардов гривен убытков, а на контроль было потрачено 150 000 000. Чиновник назвал пригородные перевозки самой проблемной частью услуг «Укрзализныци».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым