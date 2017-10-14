В Украине забили потрясающий гол через себя в “девятку”

despravda | 14.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-14 10:15

В Украине забили потрясающий гол через себя в “девятку”
Зрелищный гол нападающего “налоговиков” Юрия Щерицы в матче чемпионата Украины среди студентов.

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Предлагаем вашему вниманию зрелищный гол нападающего “налоговиков” Юрия Щерицы в матче чемпионата Украины среди студентов между командами “ЛДУФК” (Львов) – “УДФСУ” (Ирпень), передает Rus.Media.

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