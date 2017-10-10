В Украине уменьшилось количество случаев самолечения
За 6 месяцев действия программы “Доступные лекарства” государство обеспечило украинцев препаратами на сумму более 235 млн грн., а пациенты получили лекарства за 6,5 млн рецептов – таковы данные МИНЗДРАВА.
Правительственная программа “Доступные лекарства” действует с апреля 2017 года. Напомним, что согласно ей, украинцы могут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой.
С начала работы программы растет количество аптек-участниц. По информации МИНЗДРАВА, на сегодня их количество по всей Украине уже достигла 6 564, то есть каждая третья аптека в Украине. На сегодня в программе “Доступные лекарства” принимает участие 198 торговых наименований препаратов.
С начала действия программы потребления жизненно необходимых лекарственных средств выросла почти вдвое. Спрос на лекарства, которые возмещаются на 100%, вообще вырос на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость препаратов, которые возмещаются государством и входят в программы, продолжает постепенно снижаться. В среднем цена на лекарственные средства уменьшилась на 30%, в некоторых случаях на 50%.
“Год назад фонд Пациенты Украины проводил исследования “Бесплатная медицина”. Его результаты были неутешительными: 48,8% пациентов отказываются от лечения из-за нехватки средств, 68,7% пациентов занимаются самолечением, не обращаясь к врачу. Программа “Доступные лекарства”помогает снизить количество случаев самолечения, ведь пациенты должны сначала посетить семейного врача, который выпишет рецепт на действенные и безопасные препараты”, – отметила исполняющий директор БФ “Пациенты Украины” Ольга Стефанишина.
Поэтому правительство увеличило финансирование программы на 200 млн грн и сейчас общий бюджет программы в 2017 году составляет 700 млн грн. На 2018 год Кабинет Министров предусмотрел в проекте бюджета 1 млрд грн. Кроме того, МИНЗДРАВ активно работает над расширением препаратов в перечне и планирует до конца года добавить еще 2-3 нозологии.