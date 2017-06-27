В Украине участились случаи кибератак. Как уберечься?
Сегодня в сети интернет появилось вредоносное программное обеспечение, которое может уничтожить любую информацию на компьютерах украинцев.
Если вы заметили подозрительную активность на вашем компьютере, то прежде всего немедленно отключите его от интернета и внутренней сети. Если же вы хотите уберечь свой компьютер от кибератак, то устанавливайте программное обеспечение исключительно с официального ресурса компании Microsoft. Убедитесь, что на ваших гаджетах установлены рабочие антивирусные программы. Не открывайте электронные письма, поступившие с неизвестных электронных ящиков и заранее делайте резервные копии всей важной для вас информации.
Полиция Черниговщины обращает внимание! В случае кибератаки на ваши компьютеры обращайтесь в полицию для немедленного реагирования на кіберінцидент.