В Украине стремительно дорожает «борщевой набор»
25.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
Цены на основные овощи борщового набора существенно подскочили – подорожание составило 31,5%. Об этом сообщает в своем пресс-релизе Украинская аграрная конфедерация. Самый существенный рост стоимости у капусты – на 57,6% (до 6,65 грн / кг). Морковь подскочила в цене на 43,1% (до 6,77 грн / кг), лук – на 36,1% (до 5,28 грн / кг), свекла – на 23,8% (до 5,25 грн / кг), картофель – на 7,8% (до 6,80 грн / кг). «Цены на рынке плодоовощной продукции толкает вверх довольно непростая ситуация – к сокращению запасов продукции из-за сезонности в середине апреля добавились и неблагоприятные погодные условия, заметно усложнив логистику и сделав поставки овощей на рынки нестабильны», – говорится в тексте сообщения.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым