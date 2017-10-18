В Украине стартовала акция “Мужчины против рака груди”: его лицом стал Влад Яма
МИНЗДРАВ призывает мужчин позаботиться о своих родных женщин и сходить с ними к маммологу
Успешное лечение рака груди возможно лишь при своевременном обнаружении болезни. Именно поздняя диагностика опасной болезни является главной причиной высокой смертности от рака груди. Болезнь на ранней стадии можно остановить. Как свидетельствует статистика, на 1 стадии он излечивается у 95% женщин, на 2 стадии в 80% и 50% – с третьей стадией заболевания.
По данным МИНЗДРАВА, в Украине стартовала новая информационная компания “Мужчины против рака груди”. Цель проекта – привлечь внимание всей семьи к здоровью женщин и проблемам рака груди в Украине. Организаторы призывают мужчин позаботиться о своих родных женщин и сходить с ними к маммологу.
“Сейчас в Украине только 60% женщин излечиваются после диагностирования этой болезни. Потому, что делают это слишком поздно. Реформа здравоохранения предусматривает увеличение доступа к превентивной медицины. Следует изменить систему государственного финансирования и направить больше средств на диагностику, на такие вещи, как доступ к момографії. На то, что помогает спасти жизнь на ранней стадии болезни”, — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Роман Илык.
Также он отметил, что в будущем лекарственные препараты, которые лечат онкологические болезни, будут включены в проект до проекта реимбурсации — то есть государство полностью или частично возмещать их, и бремя лечения онкологических болезней станет легче для украинцев.
“Рак молочной железы – на первом месте среди всех женских онкологических болезней. Каждая 7-8 женщина имеет проблемы с молочными железами. К сожалению, 23-25% пациенток при первичной диагностике уже имеют запущенные случаи с метастатическими стадиями болезни, которые лечить очень трудно. Поэтому мы говорим о том, что нам нужно раннее выявление болезни”, – отметила директор Института рака Елена Колесник.
Поэтому раз в год каждая женщина должна проходить обследование у маммолога. До 40 лет – это ультразвуковая диагностика, после – обязательная ежегодная момографія. В частности, 19 октября в Институте рака пройдет день открытых дверей, когда каждая женщина без предварительной записи может пройти бесплатное обследование у маммолога, сделать УЗИ молочных желез и момографію. Подобные акции планируется провести в ближайшее время во всех онкоцентрах Украины.
Социально-информационный проект “Мужчины против рака груди” работает в Украине уже 5 лет. За успешных и здоровых мужчин организаторы обращаются к сильной половине человечества – чтобы они заботились о своих близких женщин (бабушек, мам, жен) и ходили вместе с ними на ежегодный осмотр к маммологу.
В предыдущие годы лицом проекта были футболисты Национальной сборной, известные телеведущие, Национальная полиция и студия “Квартал 95”. В этом году участие принимают известные танцоры. В частности, на этот раз лицом проекта стал Влад Яма. Он отметил, что иногда мужчина должен взять инициативу в свои руки и отвести женщину к маммологу, если она боится пойти сама.
Проект также предусматривает размещение социальной рекламы на телевидении и в метро.