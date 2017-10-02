В Украине – снова смерть от лептоспироза
Во Львовской областной инфекционной больнице от лептоспироза умер 30-летний мужчина. Это первый смертельный случай от этой болезни в этом году на Львовщине, сообщает varta1.
Как сообщила заведующая отделением ГУ “Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины” Ирина Кулиш, мужчина отдыхал в г. Теребовля Тернопольской области, где купался и ловил рыбу в местном водоеме. Уже после возвращения во Львов почувствовал себя плохо, но за помощью к медикам не обращался. Шесть дней лечился самостоятельно.
На седьмой день во Львовскую областную инфекционную больницу мужчину привезла “скорая”, он день пробыл в реанимации, но несмотря на усилия медиков, спасти пациента не удалось — отказали почки и печень.
На Львовщине в этом году зарегистрировано 10 случаев заболевания лептоспирозом (в прошлом году за это же время – 8). Это первая смерть в этом году от этой болезни на Львовщине. Как уже писал “Добрый доктор”, недавно от лептоспироза умер мужчина в Киеве.
Лептоспироз – это острое инфекционное заболевание людей и животных, которое вызывается возбудителем лептоспірою, и характеризуется поражением печени, почек, мышц и сопровождается волнообразной лихорадкой.
С момента заражения до начала болезни проходит от 6 до 20 дней. Заболевание в большинстве случаев начинается остро, повышается температура тела до 39-40 градусов, больные жалуются на сильную головную боль, слабость, боль в мышцах, особенно икроножных.
Источником инфекции для людей являются больные и перехворілі домашние и дикие животные, грызуны. Основными носителями возбудителя лептоспироза в природных очагах являются крысы, полевые мыши, землеройки, ежи.
Заразиться лептоспирозом можно во время купания, рыбалки (если босиком заходить в воду), питье воды из открытых водоемов, сельскохозяйственных полевых работ. В организм человека возбудитель проникает через поврежденную кожу и слизистые оболочки полости рта, глаз, носа.