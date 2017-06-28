В Украине сегодня отмечают День Конституции
28 июня 1996 года Верховная Рада наконец-то, после многомесячных дебатов, приняла Основной Закон нашей страны, который заменил конституцию Украинской советской социалистической республики 1978 года.
Во время голосования «за» высказались 315 парламентариев. К слову, Украина стала последней страной бывшего СССР, которая приняла собственную Конституцию.
С первых дней провозглашения независимости попытки принять Конституцию не увенчались успехом. В 1995 году президент и Верховная Рада подписали Конституционный договор, в котором обсуждались ключевые принципы распределения власти в стране до принятия Основного закона.
Леонид Кучма и Александр Мороз подписали Конституционный договор
В 1996 году была создана специальная парламентская комиссия под руководством депутата Михаила Сироты, которого считают одним из «отцов» Конституции. 27 июня началось рассмотрение документа в Верховной Раде, который впоследствии получил название «конституционная ночь». В парламент лично приехал контролировать процесс Леонид Кучма.
Депутаты работали над проектом всю ночь с 27 на 28 июня. Были учтены замечания президента, а также удалось принять спорные статьи о государственных символах у Украины, о государственной украинский язык (против чего категорически выступали коммунисты и социалисты, требуя утвердить в Основном Законе русский язык как второй государственный), а также о праве частной собственности.
Наконец, 28 июня в 9:20 народные депутаты проголосовали за Конституцию Украины. За принятие проголосовали 315 депутатов (36 — против, 12 — воздержались, 30 — не голосовали). Впервые в зале парламента прозвучал утвержденный Конституцией гимн. Народные депутаты торжественно внесли в зал сине-желтый государственный флаг.
Депутаты радуются принятию КонституціїДо вещи, оригинал Конституции с подписями тогдашних Президента Леонида Кучмы и Председателя Верховной Рады Александра Мороза широкой публике впервые продемонстрировали лишь в 2016 году – до этого времени он постоянно хранился в Центральном архиве высших органов власти.
Принятие Конституции стало важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене. Конституция 1996 года, с некоторыми изменениями и дополнениями, действует в стране и в настоящее время. С того времени в Конституцию Украины изменения вносились 6 раз.
Что интересно, День Конституции – это единственный государственный праздник, упоминание о котором есть в самом тексте Основного закона (статья 161).
Источник: 24 канал
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