В Украине прогрессирует опасная болезнь
Эксперты бьют тревогу: в Украине начался эпидемический подъем заболеваемости корью, связан с низким охватом профилактическими прививками детей и с цикличностью этого заболевания.
Согласно оперативным данным МИНЗДРАВА Украины, в Ивано-Франковской и Одесской областях отмечается значительное увеличение количества случаев кори. В целом заболевания корью с начала 2017 г. зарегистрировано в 15 регионах Украины.
По словам Оксаны Сивак, по состоянию на 15 июня в Украине зарегистрировано 735 случаев кори. Наибольшее количество случаев заболевания приходится на Ивано-Франковскую обл., где зафиксировано 392 случая кори, 298 из них — у детей.
Увеличение количества случаев заболевания корью в этой и других областях Украины связывают с низким охватом прививками детей и взрослых. А. Сивак отметила, что путем проведения анализа прививочного статуса лиц, которые заболели корью в Ивано-Франковской обл., было установлено, что 76 человек (20% общего количества заболевших) получили только 1 прививку против кори, 86 человек — вообще не привитые против данного заболевания, в отношении 182 лиц — отсутствуют данные о прививках.
Источник: Life.ko.net.ua/
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Раннее развитие детей: необычный способ Kumon
- Что делать, если ребенок постоянно просит поиграть с ней
- Медовый коктель
- Куриные котлеты с капустой