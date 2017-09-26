В Украине появится новая медицинская специальность – интервенционный кардиолог
Благодаря “кардиологической реформе” (речь идет о создании сети реперфузійних центров) в Украине появится новая медицинская специализация – интервенционный кардиолог. Это связано с постепенным увеличением количества операций по коронарному стентированию, а следовательно и необходимости подготовки профильных специалистов. Как обещают в МИНЗДРАВЕ, уже в следующем году в вузах начнутся занятия по этой дисциплине.
Кроме того, важным этапом в лечении больных с инфарктом миокарда реабилитация — адаптация к жизни в новых условиях, назначение правильной вторичной профилактики, чтобы избежать новых кардиологических атак, изменение образа жизни, чтобы исключить возникновение новых рисков для жизни. Также необходимо повторное обследование пациентов после выписки из стационара. Поэтому МИНЗДРАВ будет развивать поддержку реабилитации так же, как и программу проведения стентирования.
“Уже 5 лет мы работаем на всех возможных уровнях: обучаем врачей, проводим просветительские кампании среди населения, поддерживаем внедрение коронарного стентирования в практику врачей-кардиологов и как результат, сейчас можем говорить о революции в кардиологии, ведь благодаря нашим усилиям вместе с Правительством, МИНЗДРАВОМ и международными партнерами инициативы STENT FOR LIFE в 2015 году произошел “реперфузійний парадокс” – количество стентирований STEMI-пациентов превзошла количество процедур фібрінолізіса, менее эффективного метода лечения, и на конец года составила 28,7% против 18,9% соответственно, — отметил председатель правления ВОО “Ассоциация интервенционных кардиологов Украины” Юрий Соколов. — А это означает, что современные технологии, которые спасают жизни, становятся более доступными для украинцев”.