В Южной Каролине метеорит пробил крышу жилого дома (видео)
09.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-09 10:34
В Южной Каролине метеорит пробил крышу жилого дома (видео)
Пробив крышу, небесный гость упал на землю раскололся на три части.
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Метеорит пробил крышу жилого дома в городе Полис-Айленд, округ Джорджтаун, штат Южная Каролина, передает Rus.Media. Пробив крышу, небесный гость упал на землю раскололся на три части.
Ученые подтвердили космическое происхождение упавшего с неба камня.