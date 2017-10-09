В Южной Каролине метеорит пробил крышу жилого дома (видео)

despravda | 09.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-09 10:34

В Южной Каролине метеорит пробил крышу жилого дома (видео)
Пробив крышу, небесный гость упал на землю раскололся на три части.

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Метеорит пробил крышу жилого дома в городе Полис-Айленд, округ Джорджтаун, штат Южная Каролина, передает Rus.Media. Пробив крышу, небесный гость упал на землю раскололся на три части.

Ученые подтвердили космическое происхождение упавшего с неба камня.

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