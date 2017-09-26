В Турции в Анталии автобус с туристами сорвался со скалы, есть погибшие
26.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-17 13:42
В Турции в Анталии автобус с туристами сорвался со скалы, есть погибшие
В автобусе ехали 27 иностранных туристов.
В Анталии (Турция) туристический автобус сорвался с 50-метровой скалы.
Об этом сообщает Haberturk, передает Rus.Media.
Согласно сообщению, в автобусе ехали 27 иностранных туристов. Национальность туристов не уточняется.
Отмечается, что по меньшей мере двое человек погибли, большое количество пострадавших.
Еще пятерых пассажиров пытаются вызволить из транспорта спасатели.
Сейчас на месте происшествия работает большое количество карет скорой и спасателей.