В Турции образовался огромный провал грунта (фото)
26.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-26 07:22
В Турции образовался огромный провал грунта (фото)
Огромная воронка диаметром 40 метров и глубиной свыше 20 метров.
Пастухи днем 23 сентября неожиданно услышали громких грохот в районе Карапинар округа Конья в результате которого испугалось все стадо животных и их с трудом удалось собрать вместе, передает Rus.Media.
По столбу пыли пастухи поняли, что совсем рядом с ними что-то произошло и направились туда. Они обнаружили огромную воронку диаметром 40 метров и глубиной свыше 20 метров.
Местные жители отмечают, что за последнее время в этом районе таких провалов появилось около десяти, а их глубина достигала 14 метров. В чем причина появления провалов и чем это грозит населению не сообщается.