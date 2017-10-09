В Тунисе после марафона скончался министр здравоохранения
2017-10-09 18:46
В Тунисе после марафона скончался министр здравоохранения
Министр здравоохранения Туниса Слим Чакер умер от сердечного приступа во время участия в благотворительном марафоне.
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“56-летний Слим Чакер упал после 500 метров дистанции и умер в военном госпитале”, – заявили в министерстве здравоохранения, передает Rus.Media.
Чакер был назначен министром здравоохранения только в прошлом месяце. Премьер-министр Юссеф Чахед заявил, что потерял брата и коллегу, который умер “во время благородного гуманитарного акта”.
Марафон проводили в приморском городе Набулі в воскресенье, чтобы собрать средства для строительства детской клиники по борьбе с раком.
Как известно, в тот же день похожий случай произошел в Украине – 8 октября во время марафона в Киеве умер директор «Тернопольского мясокомбината» Виктор Малюта. Причину смерти назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы.