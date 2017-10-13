В Тернопольской области ревнивый мужчина на глазах у детей убил своего конкурента
2017-10-13 09:42
В Тернопольской области ревнивый мужчина на глазах у детей убил своего конкурента
“Женщина почему-то долго не открывала двери”.
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Умышленное убийство инкриминируют работники Бережанского отдела полиции 36-летнему жителю села Дибще Козовского района, передает Rus.Media. Он из-за ревности забил 63-летнего товарища.
Козівчанина и его старшего знакомого, жителя села Комаровка на Бережанщине объединила страсть к распития спиртных напитков. Оба без постоянной работы, перебивались временными заработками, а заработанные деньги тратили на выпивку. Одинокий мужчина часто наведывался в дом парня в соседний район, где и выпивали. Одна такая гостиная и закончилась трагически для бережанчанина.
28 сентября молодой человек вечером вернулся домой, однако женщина почему-то долго не открывала двери. А когда уже хорошо раздраженный зашел в дом, застал там своего товарища. Ревнивец разозлился и, несмотря на возражения жены, и на то, что в доме находились еще двое испуганных детей, начал с криками и угрозами выяснять отношения.
Во время ссоры хозяин схватил доску и сильно ударил ею гостя по голове. Тот упал на пол, а из раны потекла кровь. Привезти пострадавшего в чувство подозреваемому не удалось и тот, вместо того, чтобы оказать хоть какую-то помощь, решил завезти избитого домой на тачке. Не довез.
Уже утром, на полевой дороге между селами Комаровка и Дибще школьники нашли тело мужчины без признаков жизни и позвали на помощь. Фельдшер вызвал полицейских.
Сотрудники полиции оперативно разыскали подозреваемого. Тот в содеянном сознался. Говорит, думал, что бедняга придет в себя и сам дойдет до дома. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК. Решается вопрос об избрании к задержанному меры пресечения.
По признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УКУ открыто уголовное производство. Продолжается расследование.