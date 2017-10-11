В Тернополе задержали “12 сотню”
2014-06-27 22:55
В Тернополе задержали “12 сотню”
В Тернопольском районе несколько человек, одетые в камуфляжную форму с нашивками на предплечье “12 сотня”, напали на работника милиции, избили, ограбили его и сдали руководству .
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В Тернопольском районе несколько человек, одетые в камуфляжную форму с нашивками на предплечье “12 сотня”, напали на работника милиции, избили, ограбили его и сдали руководству. Вскоре их задержали. Об этом сообщает милиция Тернопольской области.
– Пятеро напали на милиционера, который был при исполнении служебных обязанностей. Его жестоко избили. Обыскали автомобиль, забрали золотую цепочку, мобильный телефон, служебное удостоверение и фотоаппарат, бинокль. После этого избитому оперативнику на руки надели наручники и отвезли его к начальнику управления внутренних дел. В то время он находился в тернопольском аэропорту для встречи тела служащего, погибшего в АТО, – сообщают правоохранители.
В аэропорту мужчины устроили конфликт с руководителем тернопольской милиции, несколько раз стреляли в воздух из пневматического оружия. Чтобы не провоцировать агрессивных правонарушителей и не подвергать опасности окружающих, милиционеры не стали задерживать злоумышленников в людном месте.
Кстати, во время обысков у фигурантов изъяли целый арсенал оружия: три травматических и один пневматический пистолет, боевую гранату “РГД-5”, два ножа кустарного производства с признаками холодного оружия, деревянную биту, почти сотню патронов калибра 7,62 мм, более десятка патронов калибра 9 мм, средства связи, военную форму. Также у них были муляжи трех автоматов “АКС-74” и один – автомата “Томсон”.Они провели специальную операцию немного и задержали преступников за городом, освободив своего коллегу, который все время находился со злоумышленниками. Четырем мужчинам, которые принимали участие в преступлении, Тернопольский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Пятого подозреваемого, который находился в розыске, передали львовским милиционерам.
В багажнике авто обнаружили целый арсенал. Фото МВД