В Тернополе нашли мертвыми мужа и жену
2017-10-06 19:11
В Тернополе нашли мертвыми мужа и жену
В Тернополе бездыханные тела супругов десять дней лежали в квартире.
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В Тернополе в собственной квартире обнаружили мертвыми супружескую пару. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает Rus.Media.
Отмечается, что первыми тревогу забили соседи, которые не видели пару около 10 дней. Они почувствовали неприятный запах и вызвали полицию.
“На место вызова выехали патрульные. Открыв дверь квартиры, они увидели тела мужчины и женщины, 1942 года рождения. Он лежал на кровати, а она – в соседней комнате на полу. Оба были мертвы. Внешний вид тел свидетельствовал, что смерть наступила давно.
По словам Богдана Гульмана, заместителя начальника городского отдела полиции, женщина почти не ходила, передвигалась с помощью ходунков, за ней ухаживал муж.
Соседи утверждают, что дети погибших находятся за границей, но часто наведываются к родителям.
При предварительном осмотре тела следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Это же подтвердила и судебно-медицинская экспертиза. Медики говорят, что мужчина, судя по состоянию тела, умер десять дней назад. Его жена через несколько дней. Что стало причиной смерти пенсионеров – покажет вскрытие.