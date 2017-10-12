В Telegram появится украинский язык
2017-10-11 11:46
В Telegram появится украинский язык
Дополнительно обновлять мессенджер не нужно, он сам предложит пользователям установить новую локализацию.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В Telegram станут доступными индонезийский, малайский, русский, украинский языки, передает Rus.Media.
Об этом основатель Telegram Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале.
Также он анонсировал появление других новых функций, в частности, функцию Live Locations, которая позволяет делиться своим местонахождением в режиме реального времени.
Среди новых возможностей Telegram также:
- Контролировать, могут ли новые участники в супергруппе видеть всю историю сообщений;
- Распознавать сообщения от администраторов групп с помощью нового значка «admin»;
- Слушать аудиофайлы с большим комфортом, используя новый проигрыватель;
Отмечается, что дополнительно обновлять мессенджер не нужно, он сам предложит пользователям установить новую локализацию.
Раньше, чтобы украинизировать Telegram, нужно было загружать дополнительный пакет. Теперь язык будет выбираться автоматически, в зависимости от места локализации.