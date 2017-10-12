В Telegram появится украинский язык

despravda | 12.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-11 11:46

В Telegram появится украинский язык
Дополнительно обновлять мессенджер не нужно, он сам предложит пользователям установить новую локализацию.

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В Telegram станут доступными индонезийский, малайский, русский, украинский языки, передает Rus.Media.

Об этом основатель Telegram Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

Также он анонсировал появление других новых функций, в частности, функцию Live Locations, которая позволяет делиться своим местонахождением в режиме реального времени.

Среди новых возможностей Telegram также:

  • Контролировать, могут ли новые участники в супергруппе видеть всю историю сообщений;
  • Распознавать сообщения от администраторов групп с помощью нового значка «admin»;
  • Слушать аудиофайлы с большим комфортом, используя новый проигрыватель;

Отмечается, что дополнительно обновлять мессенджер не нужно, он сам предложит пользователям установить новую локализацию.

Раньше, чтобы украинизировать Telegram, нужно было загружать дополнительный пакет. Теперь язык будет выбираться автоматически, в зависимости от места локализации.

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