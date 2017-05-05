В течение месяца черниговская милиция нашла 6 дезертиров
30 апреля на Черниговщине завершилась оперативно-профилактическая операция «Розыск», которая проходила месяц и имела целью уменьшения количества разыскиваемых лиц по сравнению с началом года. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. С 47 найденных злоумышленников, скрывающихся от органов власти, 30 были объявлены в розыск еще в прошлых годах. Среди 33 разыскиваемых, которые скрывались от следствия и суда, – один грабитель, один злоумышленник, который вызвал тяжкие телесные повреждения, и шесть дезертиров. Также за период спецоперации был задержан один преступника, разыскиваемого правоохранительными органами республики Молдова и 9 другими Главными управлениями Национальной полиции Украины. Полицией было разыскано 49 пропавших без вести граждан, среди которых 19 несовершеннолетних и 4 объявленных в розыск в прошлые годы. Установлены личности 10 неопознанных трупов.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым