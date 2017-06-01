В течение мая на Черниговщине утонули пять человек
01.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Нынешний май выдался не очень теплым, поэтому температура воды в Десне в конце месяца едва достигала 17 градусов. Но даже при таких условиях нашлись желающие начать купальный сезон. Правда, для пятерых жителей области это закончилось трагически. Жертвами водной стихии стали жители Корюковского, Сосницкого, Ичнянского, Новгород-Северского районов и Нежина. Обстоятельства трагедии всюду разные, но результат одинаков. Поэтому, учитывая эти обстоятельства, всем отдыхающим, находясь вблизи водоема, надо соблюдать правила безопасности. Купаться следует в специально оборудованных местах, только трезвыми, особенно надо следить за детьми и не нырять в незнакомой местности.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым