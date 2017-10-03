В связи с проведением 8-го Киевского марафона, движение транспорта 7 и 8 октября ограничат
- Главная
- “
- Авто
- “
2017-10-03 18:50
В связи с проведением 8-го Киевского марафона, движение транспорта 7 и 8 октября ограничат
Перекрытие коснется целого ряда улиц, по которым пройдет маршрут марафона. Компания Run Ukraine, организатор 8-го Киевского марафона, рекомендует водителям корректировать маршруты передвижения с учетом графика перекрытий.
Так 06:00 7 октября до 06:00 8 октября ограничат движение транспорта на Крещатике. Зона перекрытия – от пересечения улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого до пересечения Майдана Независимости и улице Михайловской, передает Rus.Media.
В день проведения марафона, 8 октября Крещатик будет перекрыто с 06:00 до 19:30. На всех других улицах, по которым пробегут более 10 тысяч участников марафона из разных стран мира, будут перекрываться в соответствии с графиком. Перекрытие будет действовать:
- с 8:30 до 15:00 на Европейской площади и ул. Грушевского;
- с 8:00 до 11:50 и с 13:40 до 14:20 на Петровской аллее и Парковой дороге;
- с 8:00 до 10:30 на Аллея Героев Крут;
- с 8:30 до 11:00 на вул. Лаврской и вул. Запечерной;
- с 08:30 до 11:30 на бульваре Дружбы Народов;
- с 08:30 до 11:00 на мосту Патона и проспекте Соборности;
- с 09:30 до 11:30 на Лыбидской площади;
- с 09:30 до 15:00 на вул. Большой Васильковской, Владимирском спуске, вул. гетмана Петра Сагайдачного;
- с 09:50 до 13:00 на Контрактовой площади, вул. Константиновской, вул. Притисско-Никольской;
- с 09:50 до 13:00 на улицах Хорива, Верхний вал, Нижний вал, Почайнинской, Введенской, Волошской, Оболонской и Межигорской;
- с 09:50 до 13:40 на улицах Глыбочицкой и Вячеслава Черновола;
- с 10:10 до 13:40 на улице Златоустовской, Павловской, Винниченко, Обсерваторной и Сечевых Стрельцов;
- с 10:10 до 14:00 на Львовской площади, ул. Большой Житомирской, вул. Десятинной, Михайловской площади, кольце возле Михайловского златоверхого монастыря, вул. Трехсвятительской, Владимирском проезде, Софиевской площади и ул. Владимирской;
- с 10:20 до 14:40 на бульваре Шевченко, площади Победы и проспекте Победы;
- с 10:20 до 14:50 на ул. ул. Саксаганского и Жилянской.
Ограничение касается всех видов транспорта, в частности общественного и велосипедного.