В Страсбурге открыли звезду героям Небесной сотни (видео)
2017-10-11 19:10
В Страсбурге открыли звезду героям Небесной сотни (видео)
На церемонии открытия присутствовал президент Украины Петр Порошенко.
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В Страсбурге в среду состоялось открытие звезды Небесной сотни на местной аллее звезд, которая находится неподалеку от здания Совета Европы, передает Rus.Media.
На церемонии открытия присутствовал президент Украины Петр Порошенко.
“Это звезда тем героям Революции Достоинства, которые своей жизнью заплатили за наше право строить страну по европейским лекалам. Открывая сегодня звезду Героям Небесной Сотни, мы отметим их вклад в украинскую историю и историю Европы”, – сказал Порошенко.
Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что средства на установку звезды собирала местная украинская община и делегация Украины в ПАСЕ.