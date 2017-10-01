В столкновениях с полицией Испании ранены 38 человек

despravda | 01.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-01 15:58

В столкновениях с полицией Испании ранены 38 человек
В правительстве Каталонии сообщили о 38 раненых в результате столкновений с полицией Испании в день референдума о независимости,

В правительстве Каталонии сообщили о 38 раненых в результате столкновений с полицией Испании в день референдума о независимости, передает Rus.Media.

Об этом женералитат сообщает на своей странице в Твиттере.

“Чрезвычайные службы Каталонии сообщают о 38 раненных в схватках с испанской полицией. В 35 человек легкие ранения, у троих – средней тяжести”, – говорится в сообщении.

“El @semgencat ha at?s 38 persones per les c?rregues dels cossos policials espanyols. D’aquestes, 35 han estat lleus i 3 menys greus #1OCT”

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещен Испанией референдум о независимости автономии.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. Лидер Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское правительство в неоправданном насилии и заявил, что полиция стреляет в людей резиновыми пулями.

Всего в день референдума открыты и работают 73% избирательных участков. Правительство разрешил избирателям голосовать на любом участке.

Похожие записи

Об авторе

despravda