В столице Сомали двойной теракт: десятки убитых
15.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-14 20:59
В столице Сомали двойной теракт: десятки убитых
Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.
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В центре столицы Сомали Могадишо на оживленной дороге взорвались два заминированных автомобиля, сообщает Reuters, передает Rus.Media.
Правоохранители заявляют о минимум 22 погибших и десятки раненых.
Взрыв произошел рядом с правительственными учреждениями, гостиницами и ресторанами. Уничтожено несколько домов и десятки автомобилей.
Ожидается, что количество жертв возрастет.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы. Но традиционно за подобными нападениями стоят боевики группировки Аш-Шабаб.