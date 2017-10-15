В столице Сомали двойной теракт: десятки убитых

despravda | 15.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-14 20:59

В столице Сомали двойной теракт: десятки убитых
Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.

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В центре столицы Сомали Могадишо на оживленной дороге взорвались два заминированных автомобиля, сообщает Reuters, передает Rus.Media.

Правоохранители заявляют о минимум 22 погибших и десятки раненых.

Взрыв произошел рядом с правительственными учреждениями, гостиницами и ресторанами. Уничтожено несколько домов и десятки автомобилей.

Ожидается, что количество жертв возрастет.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы. Но традиционно за подобными нападениями стоят боевики группировки Аш-Шабаб.

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