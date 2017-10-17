В ставку на Черниговщине утонул мужчина
17.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Выходные в Чернигове в очередной раз зарегистрирован случай гибели на водных объектах.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Так, в пруду возле с. Светличное Варвинского района в 14 час. 35 мин. 15 октября было обнаружено и поднято на поверхность из воды тело жителя пгт Варва, 1983 года рождения.
Причина и обстоятельства смерти устанавливаются.
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