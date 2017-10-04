В США успешно испытали дрон-такси
2017-10-04 08:31
В США успешно испытали дрон-такси
Американский стартап Passenger Drone провел первые летные испытания одноименного электрического такси.
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Тесты были признаны успешными. К слову, беспилотные полеты аппарат выполняет с мая этого года, а вот пилотируемые проверки были необходимы для оценки стабильности и маневренности аэротакси в реальных условиях, передает Rus.Media.
Отметим, что американское аэротакси сделанное полностью электрическим. Разработчики заложили в него три режима полета: под управлением пилота, под управлением оператора через сети 4G и в полностью автономном режиме. При этом предполагалось, что Passenger Drone будет выполнять полеты в беспилотном режиме, а пассажир сможет выбрать место назначения с помощью сенсорного экрана в кабине.