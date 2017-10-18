В США умерла русская актриса и режиссер Вера Глаголева
2017-08-16 16:34
В США умерла русская актриса и режиссер Вера Глаголева
Смерть Глаголевой подтвердила ее подруга.
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Смерть Глаголевой подтвердила ее подруга, актриса Лариса Гузеева, передает Rus.Media. “Да, она умерла”, – сказала Гузеева.
Пик актерской карьеры Веры Глаголевой пришелся на начало 1980-х годов. В 1983-м она сыграла главную женскую роль в фильме “Выйти замуж за капитана”, получив признание критиков.
В 1990 годы Вера Глаголева получила известность как режиссер, сняв фильм по сценарию Светланы Грудович “Сломанный свет” о актеров, которые после развала СССР не могут найти работу.
В 2015 году в прокат вышел ее фильм “Две женщины” с британцем Рэйфом Файнсом в главной роли.
Официально о причинах смерти не сообщается, анонимные источники информагентств говорят, что актриса могла умереть от онкологического заболевания.
Онкологию у Глаголевой заподозрили в марте этого года, когда она, как сообщали СМИ, попала в реанимацию в Москве.