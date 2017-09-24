В США выпустили учебник по ведению войны с Россией
2017-09-24 09:50
В США выпустили учебник по ведению войны с Россией
В пособии перечислены уязвимости РФ, которые может использовать американская армия.
Армия США выпустила учебное пособие о том, как противостоять российской тактике ведения гибридной войны, передает Rus.Media.
Учебник под названием Отечественная война нового поколения был издан еще в декабре 2016 года, однако только недавно стал доступен для скачивания в сети.
Справочник состоит из 68 страниц с графическими материалами и данными о российскую военную технику.
Особое внимание авторы учебника уделили событиям в Крыму и на юго-востоке Украины.
По информации из руководства, российская стратегия основана на изменении режимов посредством объединения с местными марионеточными силами” и нацелена на изменение системы управления.
Кроме того, перечисленные уязвимости России, которые могут использовать вооруженные силы США.
В частности, у солдат срочной службы, по мнению авторов издания, отсутствует мотивация. Кроме того, в издании упоминаются слабая логистика и мощная, но неточная авиационная и артиллерийская поддержка. Отмечается также сила российских ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, однако при этом подчеркивается недостаток такой техники.