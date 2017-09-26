В США сделано открытие, способное совершить революцию в технологии батарей
2017-09-26 11:27
В США сделано открытие, способное совершить революцию в технологии батарей
Физики обнаружили уникальную долю-трианион, обладающий колоссальной стабильностью и способную похоронить технологию литий-ионных батарей.
Исследователи из университета Содружества Вирджинии (Virginia Commonwealth University) во время экспериментов создали новую уникальную долю-трианион, которая обладает самой высокой стабильностью среди всех подобных известных частиц, передает Rus.Media.
Отметим, что анионами называют частицы, атомы или молекулы, с отрицательным электрическим зарядом, а трианионами (tri-anion) называют частицы, в которых содержится по три электрона больше, чем протонов. Все известные трианиони крайне нестабильны из-за электрического дисбаланса в их структуре. Они быстро теряют свои “лишние” электроны, что нарушает ход химических реакций с их участием.
Отметим, что новая частица-трианион была создана благодаря содействию ученых из Пекинского университета, которые создали и рассчитали математические модели частицы BeB11(CN)12, которые включали и квантово-механическую составляющую частицы. Эта доля является сложной молекулой, состоящей из атомов бора, бериллия и нитрильных групп.
“Никто раньше не находил такой трианион” – пишут исследователи, – “В этой части не только содержатся три электрона, но и она чрезвычайно устойчива, что позволит использовать ее уникальные свойства при проведении ряда исследований в физике, химии и других отраслях науки. А разработанная нами методика может быть использована и для поиска других подобных стабильных частиц-анионов”.
С практической точки зрения частиц-анионов есть масса областей их применения. “Найденный нами стабильный трианион сможет стать основой новой аккумуляторной батареи на основе алюминия, которая будет обладать рядом преимуществ перед традиционными литий-ионными батареями” – пишут исследователи, – “Алюминий гораздо более распространен в природе, чем литий, и он является менее химически активным. Во время электрохимической реакции, за счет которой работают аккумуляторные батареи, именно трианиони будут обеспечивать перенос электрического заряда, перемещаясь от одного электрода к другому”.
К сожалению, в настоящее время область использования трианионов, дианионов, частиц с двумя “лишними” электронами, и моноанионов, частиц с одним дополнительным электроном, ограничена только аккумуляторными батареями. “Но такие частицы могут использоваться для получения химически активных соединений, используемых для очистки и дезинфекции” – пишут исследователи, – “Также эти вещества можно использовать для очистки воздуха, при создании новых лекарственных препаратов и много чего другого. Если взглянуть на перспективу, то ряд областей применения различных типов частиц-анионов практически бесконечен”.