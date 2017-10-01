В США проститутка сядет на 13 лет за избиение клиента, который отказался купить “съедобные трусики”
2017-07-03 09:08
В США проститутка сядет на 13 лет за избиение клиента, который отказался купить “съедобные трусики”
32-летняя проститутка из США может провести 13 лет в тюрьме за нанесение телесных повреждений 70-летнему Денису Пасторусу.
Теянешиа Рубенс в настоящее время имеет проблемы с законом США, передает Rus.Media.
Дело в том, что девушка работает проституткой в штате Висконсин. Недавно, после оказанных ей услуг одному из клиентов, она попросила господа подарить ей съедобные трусики, которые он обещал кроме оплаты интима.
Но в какой-то момент мужчина передумал быть щедрым и просто внес оплату за развлечение. Такой форс-мажор настолько оскорбил девушку, что та схватила нож и нанесла клиенту ножевое ранение в область плеча.
Теперь мужчина подал заявление в полицию, сейчас им занимаются следователи. 32-летней «ночной бабочке» грозит тюремное заключение на 13 лет и моральная компенсация в размере 35 тысяч долларов.