В США проснулся супервулкан Йеллоустон, который грозит глобальной катастрофой на всей планете

despravda | 06.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-05 20:23

В США проснулся супервулкан Йеллоустон, который грозит глобальной катастрофой на всей планете
Поднимается земля, закипают реки, а животные начали миграцию.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Супервулкан Йеллоустоун, который находится на северо-западе США, проснулся, передает Rus.Media.

Точка кипения в его кальдере сегодня достигла критической отметки, что грозит не только уничтожением значительной территории государства, но и глобальной катастрофой на всей планете.

Первыми последствиями активности супервулкана сейсмологи и специалисты Геологической службы США называют землетрясение в Айдахо. При этом знаменитый гейзер выбрасывает в атмосферу большое количество пара и дыма.

Необычное поведение гейзера ученые рассматривают как явный признак повышенной температуры в его недрах, что также может привести к мощному взрыву старого вулкана.

На территории заповедника, где расположен Йеллоустоун, буквально поднимается земля и закипают реки. На активность вулкана отреагировали и животные, которые начали миграцию.

Наименее благоприятными возможных последствий катастрофы ученые называют уничтожение значительных территорий США, а также глобальную катастрофу на всей планете.

Похожие записи

Об авторе

despravda