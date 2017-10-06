В США проснулся супервулкан Йеллоустон, который грозит глобальной катастрофой на всей планете
2017-10-05 20:23
В США проснулся супервулкан Йеллоустон, который грозит глобальной катастрофой на всей планете
Поднимается земля, закипают реки, а животные начали миграцию.
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Супервулкан Йеллоустоун, который находится на северо-западе США, проснулся, передает Rus.Media.
Точка кипения в его кальдере сегодня достигла критической отметки, что грозит не только уничтожением значительной территории государства, но и глобальной катастрофой на всей планете.
Первыми последствиями активности супервулкана сейсмологи и специалисты Геологической службы США называют землетрясение в Айдахо. При этом знаменитый гейзер выбрасывает в атмосферу большое количество пара и дыма.
Необычное поведение гейзера ученые рассматривают как явный признак повышенной температуры в его недрах, что также может привести к мощному взрыву старого вулкана.
На территории заповедника, где расположен Йеллоустоун, буквально поднимается земля и закипают реки. На активность вулкана отреагировали и животные, которые начали миграцию.
Наименее благоприятными возможных последствий катастрофы ученые называют уничтожение значительных территорий США, а также глобальную катастрофу на всей планете.