В США полиция задержала “пришельца” из будущего

despravda | 13.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-13 08:07

В США полиция задержала “пришельца” из будущего
По его словам, его что телепортировались в прошлое, чтобы предупредить землян о грядущем нашествии пришельцев из космоса.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Полиция штата Вайоминг задержала мужчину по имени Брайант Джонсон, который заявляет, что прибыл к нам из 2048 года, пишет Соцпортал, передает Rus.Media.

По его словам, его что телепортировались в прошлое, чтобы предупредить землян о грядущем нашествии пришельцев из космоса. При этом Брайант был пьян в стельку (за что и был арестован и доставлен в участок).

Там он дал более подробные показания. Если верить путешественнику во времени, в 2018 году на наш мир начнется нашествие инопланетян, и до 2048 года они практически сотрут человеческую расу с лица Земли. Последние остатки сопротивления выслали его, Брайанта, для того, чтобы дать надежду землянам 2017-го.

Свое головокружительное опьянение он объясняет еще оригинальнее: именно с его помощью Джонсон якобы и смог сделать временной скачок.

Похожие записи

Об авторе

despravda