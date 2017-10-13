В США полиция задержала “пришельца” из будущего
2017-10-13 08:07
В США полиция задержала “пришельца” из будущего
По его словам, его что телепортировались в прошлое, чтобы предупредить землян о грядущем нашествии пришельцев из космоса.
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Полиция штата Вайоминг задержала мужчину по имени Брайант Джонсон, который заявляет, что прибыл к нам из 2048 года, пишет Соцпортал, передает Rus.Media.
По его словам, его что телепортировались в прошлое, чтобы предупредить землян о грядущем нашествии пришельцев из космоса. При этом Брайант был пьян в стельку (за что и был арестован и доставлен в участок).
Там он дал более подробные показания. Если верить путешественнику во времени, в 2018 году на наш мир начнется нашествие инопланетян, и до 2048 года они практически сотрут человеческую расу с лица Земли. Последние остатки сопротивления выслали его, Брайанта, для того, чтобы дать надежду землянам 2017-го.
Свое головокружительное опьянение он объясняет еще оригинальнее: именно с его помощью Джонсон якобы и смог сделать временной скачок.