В США автомобили оборудуют электронными номерными знаками

despravda | 02.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-10-02 19:10

В США автомобили оборудуют электронными номерными знаками
Компания Reviver тестирует электронные номерные знаки в нескольких штатах – Калифорнии, Техасе, Аризоне и Флориде.

Они похожи на Kindle – планшет для чтения книг с технологией электронных чернил, передает Rus.Media.

Номерной знак от Reviver выглядит, как Kindle, повернутый на бок и присоединен вашего автомобиля. Он может сделать революцию в достаточно консервативной сфере – первый алюминиевый знак появился на автомобиле в далеком 1903 году и с тех пор претерпел незначительных изменений.

Устройство состоит из монохромного дисплея, беспроводной связи, батареи и процессора. Он позволит обновлять статус регистрации мгновенно, и не стоять в очереди в полиции за наклейками. Власть может аннулировать номер дистанционно, чтобы проще определить нарушителей или беглецов от правосудия.

Информация, которая будет отображаться на электронном номерном знаке, контролируется дорожной полицией и самому изменить ее нельзя – аппарат отключается, если его снять с автомобиля. Reviver будет отвечать за техническую часть взаимодействия пользователя и полиции.

Кроме самого номера, на планшет можно выводить данные о состоянии парковки, исправности автомобиля, рекламу и другую информацию. В Reviver заявили, что готовы к развертыванию электронных номеров в 2018 году, как минимум, на 100 тысяч автомобилях в Калифорнии.

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