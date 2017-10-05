В США арестовали мужчину, который прибыл из 2048 года, что бы предупредить о вторжении инопланетян
2017-10-05 15:31
В США арестовали мужчину, который прибыл из 2048 года, что бы предупредить о вторжении инопланетян
Наряд полиции прибыл по указанному адресу и обнаружили мужчину, бегающего по 2-й улице.
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2 октября этого года, в полицию американского города Каспер (Вайоминг) поступило сообщение о странном человеке, который пугает прохожих на 2-й улице, рассказывая им, что он прибыл из будущего – 2048 года, что бы предупредить землян о готовящемся вторжении инопланетян, которое состоится в 2018 году, передает Rus.Media.
Наряд полиции прибыл по указанному адресу и обнаружили мужчину, бегающего по 2-й улице. Они подошли к нему и представились, мужчина сообщил, что он прибыл из 2048 года в настоящее время, что бы предупредить о скором вторжении инопланетян на Землю и сообщил, что ему необходимо срочно встретится с президентом города”.
От мужчины был слышен запах алкоголя и полицейские сообщили мужчине, что находится в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения запрещено, на что мужчина им ответил, что ему пришлось принять алкоголь, поскольку он необходимый элемент при перемещении во времени, обуславливает прохождение тела сквозь время без повреждений.
Мужчину арестовали и доставили в суд, где он представился Джонсоном и при оформлении документов, письменно подтвердил, что он прибыл из будущего, что бы предупредить о вторжении инопланетян, а подробности он сообщит только “президенту города” и никому другому.
На вопрос, каким образом он совершил перемещение во времени, Джонсон сообщил, что была использована технология пришельцев, он выпил алкоголь, после чего стал на большую платформу, которая после запуска должна была отправить его в 2018 год, но произошел какой-то сбой и он вместо 2018, попал в 2017 год.
Джонсон прошел медицинский осмотр в ходе которого выяснилось, что у него воспалены глаза, кровеносные сосуды в глазах повреждены, речь немного невнятная, исходит запах алкоголя. У мужчины взяли анализ крови, который показал уровень алкоголя BAC 0,136.
О дальнейшей судьбе Джонсона на данный момент ничего неизвестно. Действительно ли он является путешественником во времени или это просто гражданин выпил лишнего, так же информации нет. Остается подождать 2018 года, когда появится возможность проверить его слова.
Каспер — второй по величине город в штате Вайоминг. В городе проживают 49 644 жителей. Каспер является административным центром округа Натрон и расположен на реке Норт-Платт у подножия горы Каспер.