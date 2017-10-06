В США «угнали» труп российского посла для игр
06.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-06 19:27
В США «угнали» труп российского посла для игр
Telltale просто воспользовались снимком убитого российского посла в своей игре.
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Разработчики из Telltale Games (США) использовали фото российского посла Андрея Карлова, который был убит в Анкаре, в игре Batman: The Enemy Within, передает Rus.Media.
«Получается, Telltale просто воспользовались снимком убитого российского посла в своей игре», — говорится в сообщении Bro Team Pill в Twitter.
Другой пользователь опубликовал сообщение, которое демонстрирует сходство между оригиналом фото с убитым дипломатом и использованным в игре изображением.